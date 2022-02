Brad Pitt, 57 anos, e Angelina Jolie, 46, travam uma nova disputa judicial. Após as várias 'guerras' referentes ao divórcio e à guarda dos seis filhos, o ex-casal está em litígio devido a um propriedade de ambos.

O ator considera que Jolie o traiu ao vender em segredo a sua parte numa propriedade vinícola, o famoso Chateau Miraval (França). Em causa está um negócio entre a atriz e um empresário russo.

Segundo documentos obtidos pelo site TMZ, Brad Pitt quer em tribunal anular o negócio feito pela ex-mulher. O ator alega existir um acordo antigo onde estaria estabelecido que nenhum deles poderia vender a sua participação sem o consentimento do outro.

A publicação assegura que o ator afirma no processo que a ex-mulher é "vingativa" e culpada de um tentativa de "obstrução sistemática".

Importa referir que, em julho de 2021, foi Angelina Jolie quem deu início a um processo com vista a dar por terminadas todas as parcerias comerciais que tem com o antigo companheiro. A atriz queria desvincular-se de Brad Pitt o mais rápido possível.

