Kate Middleton aderiu a uma das maiores tendências das estações outono/ inverno de 2020: as botas com cordões de estilo militar. E provocou que é possível usar a tendência com muita elegância.

Esta semana a duquesa de Cambridge brilhou com um look de outono perfeito. Kate marcou presença esta terça-feira num encontro público com escuteiros, em Londres.

Para a ocasião, onde assou marshmallows e divertiu-se ao máximo na companhia de jovens e crianças, a esposa de William apostou num look muito descontraído. Calças de ganga pretas, colete de pele, uma camisa azul clara e a grande tendência da estação: uma botas com cordões da marca See By Chloe.

Veja o look completo na galeria.

