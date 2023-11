Recentemente, Liliana Aguiar publicou um vídeo nas stories da sua página de Instagram onde questionava as seguidores sobre quanto gastam por mês para cuidarem da beleza.

"Sei que tenho imensas seguidoras e gostava que a mulherada aí desse lado me dissesse, mais ou menos, quanto é que gastam, por mês, em unhas, cabelo, depilação, botox (para quem põe), tratamento anticelulítico, ginásio, tudo aquilo que uma mulher gosta e que precisa", começou por dizer.

"Sim, porque nós precisamos de estar lindas, mesmo para acompanhar o nosso namorado, o nosso marido, o nosso companheiro. Acredito que se, eventualmente, nós formos todas descabeladas e até com um pijaminha porque não temos dinheiro para comprar um vestido, ele não nos vai levar a jantar", acrescentou.

Palavras que foram criticadas no programa 'Alô Portugal', da SIC, onde Filipa Torrinha Nunes realçou: "A Liliana Aguiar devia pagar uma taxa por cada palavra tonta que diz".

"Acho isto de um pensamento retrógrado, limitado e péssimo. Pior que isso, tenho pena que a Liliana viva assim porque, pior que que dizer estas coisas, é ela viver com este tipo de paradigmas e educar os filhos desta forma", disse depois.

"Isto é de alguém que acha que os homens têm orgulho em estar connosco ou têm vontade de estar connosco se estivermos arranjadas, e isso é um tipo de pensamento que não faz qualquer sentido porque um homem que esteja connosco porque nos ama não quer saber se estamos com a sobrancelha feita", continuou.

Perante a reação de Filipa Torrinha Nunes, Liliana Aguiar não tardou a manifestar-se nas stories da sua página de Instagram.

"Vou falar aqui sobre uma pessoa, não sei se vocês conhecem, uma Filipa Torrinha que comenta no 'Passadeira Vermelha', assim uma rapariga com o cabelo branco, pestanas postiças, enfim, toda ela é uma boneca postiça quase insuflável e que está sempre a querer dar nas vistas", começou por dizer Liliana Aguiar.

"Ela realmente acha que os homens vão olhar para ela, se calhar, se ela não for loira, se ela não tiver a boca como ela tem, com pestanas muito postiças, toda inchaço. Ou seja, se ela for mesmo natural, o homem vai gostar dela, ela gostava que isso acontecesse. Mas como ela sabe que não acontece, artilhou-se de uma maneira que parece mais uma boneca assustadora. Como ela diz que eu devia pagar uma taxa por cada tontice que eu diga, então querida, tu não devias pagar taxa, devias era estar escondida para nós não termos que olhar para a tua figura porque é assustadora", acrescentou.

"Estou a fazer este vídeo ao natural, sem filtros, sem nada, porque tenho valor, gosto de mim, mas gosto muito de me arranjar, gosto muito de me arranjar também para o meu marido, acho que todas as mulheres devem fazê-lo. E tu não sei para quem é que te arranjas, sinceramente. Não sei se é para ti, se é para os homens todos, se é para a rua inteira, porque quem acha que a pessoa que está connosco tem de gostar de nós tal e qual como nós somos, epá eu não sei se vão gostar muito daquilo que tu és, porque não és aquilo que apresentas ser. Tens de te desmontar e mostrar quem tu és ao natural. E não te arranjes tanto. Quanto te vejo em festas... nem sei bem o que é que vejo, se uma pessoa, se uma boneca, não interessa, são gostos", completou. Veja o vídeo da galeria.

