Bob Odenkirk "sente-se bem" após ter sofrido um ataque cardíaco em julho de 2021.

O ator recordou o susto de saúde em conversa com o Page Six, no passado sábado, durante uma exibição de 'Better Call Saul' no Tribeca Film Festival.

De recordar que Bob Odenkirk, de 59 anos, sentiu-se mal durante as gravações da série, sendo levado de urgência para o hospital, onde foi submetido a uma cirurgia.

O ator confessou que "não se lembra de nada" do que aconteceu. "Foi assustador para ela [a co-protagonista Rhea Seehorn] e para o Patrick Fabian, que estavam comigo, e todos os outros, toda a equipa que veio", disse. "Eles ficaram completamente apavorados, mas eu não me lembro de nada", acrescentou.

Bob Odenkirk recordou também que quando acordou depois da cirurgia estava pronto para trabalhar. No entanto, aconselharam o ator a "acalmar".

Por sua vez, Peter Gould, produtor executivo e guionista, descreveu que foi "aterrorizador". "Estávamos muito preocupados, muito assustados", partilhou com o Page Six.

"Isso coloca tudo em perspetiva porque, na verdade, é um programa de TV. Uma vez que se torna uma questão de vida ou morte, coloca tudo em perspetiva", completou.

