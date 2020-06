Blaya quer tirar a limpo uma teoria dos seus seguidores. Após lhe enviarem a fotografia de uma rapariga que dizem ser "igual" a si, a cantora e bailarina mostrou-se surpreendida com a comparação, fazendo uso das redes sociais para partilhar uma montagem em que os rostos aparecem lado a lado.

"Tirei uma foto acabadinha de acordar para tentar perceber ONDE RAIO EU SOU PARECIDA A ESTA RAPARIGA!!!! Pelo menos 20 pessoas já me enviaram esta foto a perguntar se era eu ou se era minha irmã ou que era parecida comigo... quero muito perceber as parecenças. Porque sinceramente não as vejo! Se acham parecidas DIGAM-ME ONDE", escreveu na legenda da publicação.

Com isto, os seguidores aderiram em força ao 'desafio' e pela caixa de comentários revelaram que não há dúvidas: São várias as semelhanças e houve mesmo quem achasse que eram a mesma pessoa.

Confira abaixo.

