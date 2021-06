Morreu o ator Ernie Lively, que trabalhou durante cinco décadas em Hollywood. Tinha 74 anos.

O pai da também atriz Blake Lively morreu devido a complicações cardíacas, em Los Angeles, na passada quinta-feira, como confirmou o seu representante à People.

Nascido a 29 de janeiro de 1947, o artista contou com a interpretação de vários papéis ao longo da carreira, como em projetos televisivos, entre eles 'The Dukes of Hazzard', 'Turner & Hooch', 'Falcon Crest', 'Malibu Shores', 'The X-Files', 'The West Wing', 'That '70s Show', e 'Murder, She Wrot'.

No grande ecrã, inclui no seu currículo os filmes 'Mulholland Falls', 'The Beverly Hillbillies', 'Passenger 57', 'The Man in the Moon', 'Showdown in Little Tokyo', 'Air America' e 'Shocker'. Também chegou fazer de pai de Blake na ficção, em 'The Sisterhood of the Traveling Pants'.

Blake Lively é um dos cinco filhos de Ernie - Eric Lively, Robyn Lively, Lori Lively e Jason Lively - em comum com a mulher, Elaine Lively, com quem esteve casado durante 42 anos.

