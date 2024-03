A polémica relacionada com a fotografia editada por Kate Middleton serviu de inspiração para a mais recente partilha de Blake Lively nas redes sociais.

A atriz norte-americana recorreu ao Instagram para promover a sua nova marca de bebidas, tendo feito uma montagem caricata que é uma clara referência a tudo o que tem sido dito sobre a fotografia publicada na página dos príncipes de Gales.

Na partilha, o rosto de Blake surge sobreposto a um corpo que não parece ser o seu, encostado a uma piscina e com um polegar de dimensões superiores à normalidade.

Na caixa de comentários, percebe-se que a brincadeira não foi entendida por todos. Há quem refira que a imagem não parece real, sendo que outras pessoas explicam que na base da piada está a situação que envolve a família real britânica.

Vale lembrar que Kate Middleton fez várias edições numa fotografia com os três filhos, com a qual pretendia assinalar o Dia da Mãe. As alterações foram tão evidentes que agências de notícias que a haviam publicado decidiram, pouco depois, retirá-la. A princesa de Gales veio a público assumir a responsabilidade, pedindo desculpa.

Veja abaixo a partilha de Blake Lively.

