Billie Eilish foi, sem dúvida, a artista da noite na cerimónia dos Grammy deste ano. A cantora, de 18 anos, trouxe para casa cerca de quatro distinções. Ora, apesar deste reconhecimento, a artista não esqueceu quem estava na corrida a concorrer aos prémios, por isso, homenageou Ariana Grande durante o seu discurso.

"Posso apenas dizer que a Ariana [Grande] merece isto?", afirmou, após receber um prémio. Em resposta, Grande agradeceu enviando beijos do público. Esta também se encontrava nomeada com a música- 'Thank U, Next'.

Posteriormente, Billie acabou por admitir que estar presente no evento era um sonho realizado e que pretendia servir de inspiração para todos os jovens, que como ela, criavam canções "na sua cama".

Importa sublinhar que Billie Eilish tornou-se a segunda artista na história a vencer na principais quatro categorias: 'Melhor Artista Revelação', 'Melhor Gravação do Ano' ('Bad Guys'), 'Melhor Álbum do Ano' ('When We All Fall Asleep, Where Do We Go?') e 'Canção do Ano' ('Bad Guy'). Até ao momento, o recorde era detido por Christopher Cross.

Leia Também: Grammy 2020: Veja os looks que desfilaram pela passadeira vermelha