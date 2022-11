Billie Eilish vive uma fase feliz ao lado de Jesse Rutherford e já não esconde o romance dos fãs.

Depois de o casal ter sido visto em público, muito próximo, agora a artista decidiu tornar a relação 'oficial' no Instagram.

Esta terça-feira, Billie Eilish publicou na rede social um conjunto de fotografias das comemorações do Halloween durante o fim de semana. Entre as imagens estava uma foto da artista com o vocalista da banda The Neighborhood, de 31 anos, fantasiados de bebé e de idoso, respetivamente. Veja tudo na publicação abaixo:

Leia Também: Billie Eilish 'apanhada' aos beijos. Saiba quem é o namorado da cantora