Com apenas 17 anos à data, a cantora e compositora Billie Eilish foi nomeada para seis Grammys, nomeada Mulher do Ano da Billboard e Compositora de Maior Sucesso do Ano da revista Variety.

Acumulou mais de 45 milhões de seguidores no Instagram, tornou-se um ícone da moda e lançou o seu primeiro álbum, além de estabelecer dois recordes mundiais do Guinness.

Billie Eilish é a primeira artista nascida neste milénio a chegar ao topo das tabelas. Agora, o mundo está de braços de abertos e a pedir por mais. Veja esta galeria para saber mais sobre a estrela que não tem nenhum interesse em seguir as regras.

