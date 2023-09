O favoritismo que tem junto do público ajudou Joana Sobral a ficar de fora do grupo de nomeados que, no próximo domingo, estará em risco de expulsão no 'Big Brother'.

A emissão do 'Diário' desta quinta-feira, dia 21 de setembro, serviu, entre outras coisas, para anunciar qual dos nomeados, Dulce Pinto, Fábio Gonçalves, Joana Sobral, Palmira Rodrigues e Rogério Parrot, obteve a menor percentagem de votos, ficando assim a salvo.

Joana, com 2%, foi a participante eleita, o que significa que os restantes continuam nomeados.

Leia Também: Iasmin deixa de ser a menos popular do 'Big Brother'. Saiba quem é agora