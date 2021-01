Sofia Sousa, Bernardina Brito e Pedro Fonseca entraram no 'Big Brother - Duplo Impacto' há muito poucas horas, mas já desrespeitaram as regras do jogo.

Os três participantes revelaram informações do exterior e foram por isso advertidos pela voz do 'BB' na tarde de sexta-feira.

Quanto ao castigo, a produção decidiu que irá retirar imunidade a um dos concorrentes. Os três teriam imunidade nas nomeações pelo facto de terem entrado agora no jogo, mas devido ao comportamento incorreto apenas dois vão receber este privilégio.

Quem ficará sem a tão desejada imunidade? Esta informação apenas será revelada no domingo.

Caso o comportamento incorreto continue, referiu o 'Big Brother', este castigo poderá estender-se a todos.

