A proximidade entre Bruna Gomes e Bernardo Sousa é cada vez mais evidente e o 'Big Brother' deu uma 'mãozinha' para que a dupla de concorrentes se tornasse ainda mais cúmplice.

Na noite desta terça-feira, o piloto e a digital influencer desfrutaram de um jantar a dois numa das salas da casa mais vigiada do país.

Bernardo e Bruna tiveram a oportunidade de trocarem ideias sobre as suas personalidades e as dinâmicas do jogo. E quando se preparavam para regressar para junto do grupo, eis que protagonizaram um momento de grande cumplicidade quando perceberam que estavam trancados na sala.

"Que movimentos sugestivos são esses, Bernardo?", provocou o 'Big Brother'.

