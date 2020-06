Pedro Soá voltou ao Extra do programa 'Big Brother' na noite desta terça-feira, dia 23, para se juntar o leque de comentadores e falar sobre o que tem acontecido dentro da casa mais vigiada do país.

Já no direto e pronto a dar a sua opinião, o ex-concorrente, que foi expulso do jogo devido a uma atitude agressiva, voltou a desentender-se com Ana Garcia Martins - 'A Pipoca Mais Doce'.

Depois das críticas da blogger ao grupo Kamikase, Soá quis defender os colegas e o clima ficou tenso.

"Estando cá fora e vendo o legado que deixou tem orgulho nestas pessoas e nas atitudes que elas têm?", começou por questionar Ana Garcia Martins.

"Há atitudes aqui que são vergonhosas, que são inadmissíveis e não são de todo entretenimento. São bastante graves até", continuou a comentadora, interrompendo o discurso de Pedro Soá.

"Se me deixar falar eu consigo dizer aquilo que tenho para dizer", reagiu o antigo concorrente, que conseguiu depois desta intervenção concluir o seu discurso.

Reveja aqui as imagens.

Leia Também: Marta Cardoso arrasa Diogo: "Quis fazer o 'Big Brother' de parvo"