Pedro Alves e Hélder pregaram uma partida aos colegas da casa do 'Big Brother'. Durante um jogo em conjunto, os dois concorrentes simularam uma discussão. Nessa altura, Pedro levantou-se, dirigiu-se a Hélder dando-lhe uma bofetada, que se revelou logo falsa.

Apesar dos dois terem ficado bastante divertidos, a verdade é que Diogo acabou por mostrar o seu descontentamento.

Não aceitando as críticas do colega, Pedro afirmou ironicamente: "Só as tuas brincadeiras é que são boas".

Veja o momento aqui.

