"Não tenho de corresponder a nenhum padrão de beleza que essas pessoas têm na cabeça delas. A Cinha fez alguns comentários e a Liliana Aguiar também. É muito infeliz, mas elas, ao ofenderem-me, também estão a revoltar as pessoas que não gostam disso e que as vão ofender a elas. É o karma imediato". Foi com estas palavras que Joana Albuquerque começou por reagir, em conversa com os jornalistas, às críticas que recebeu.

Tema que esteve agora em destaque nas stories da página de Instagram de Liliana Aguiar. Isto porque a comentadora deu espaço aos seguidores para lhe colocarem algumas questões e a 'polémica' não ficou esquecida.

“O que achaste da resposta bem dada da Joana quando falaste do corpo dela, tu e a Cinha?”, perguntou um internauta.

“Nunca falei do corpo da Joana, reparei sempre mais na cara”, respondeu de seguida Liliana Aguiar.

[Liliana Aguiar]

