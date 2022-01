Jaciara ganhou destaque no Twitter depois de protagonizar uma queda hilariante que deixou os colegas de casa abismados.

Sentada no sofá a ouvir Bruno de Carvalho, a ex-mulher de Deco desequilibrou-se e caiu para a frente, tendo batido com a cabeça do chão.

Atordoada, a brasileira acabou por cair junto do ex-presidente do Sporting, que chegou a achar que tinha sido propositado.

