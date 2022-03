Marta Cardoso foi quem anunciou a entrada de Paulo Futre no 'Big Brother Famosos', que vai à casa mais vigiada do país já no próximo domingo, 27 de março.

O antigo jogador de futebol aceitou o convite e vai agora entrar no reality show da TVI. Uma notícia que foi comentada por Merche Romero, Flávio Furtado e Zulmira Ferreira.

"Sou mesmo amiga do Paulo Futre, mesmo muito amiga, e não estou nada espantada", disse Zulmira.

"Eu não fazia ideia. É genial, fiquei de boca aberta", acrescentou Merche.

"O que mais gosto nele é o sentido de humor, as expressões", destacou Flávio Furtado.

Para ver e ouvir as reações dos comentadores, clique aqui.

Nas redes sociais, os internautas também não tardaram a reagir. "Vai ser o máximo", comentou um seguidor do programa. "Vai ser muito bom", acrescentou outro.

Leia Também: Revelada a personagem de Paulo Futre na nova novela da TVI