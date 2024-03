Se o 'Big Brother - Desafio Final' é muito diferente das edições normais deste reality show, então também na hora de anunciar o grande vencedor tinham de existir mudanças significativas.

Pela primeira vez, o programa terá uma semi-final, que acontecerá um dia antes da grande final.

Assim sendo, Cláudio Ramos irá anunciar quem fica no quarto e quinto lugares no sábado, dia 17 de março, e no domingo saberemos como fica o pódio.

Importa lembrar que os finalistas são Vina Ribeiro, Ana Barbosa, Noélia Pereira, Bruno Savate e Bárbara Parada.

Leia Também: Saudades do 'Taskmaster'? Veja as fotos do próximo episódio