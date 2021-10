Um mês após a estreia do 'Big Brother', o público revelou quais os concorrentes mais e menos gostados, criando assim um pódio composto apenas por homens - João em primeiro lugar, Rui Pinheiro em segundo, e Fábio em terceiro.

Duas semanas depois, as primeiras posições mantêm-se, mas por uma outra ordem: Fábio em primeiro, Rui Pinheiro em segundo e João em terceiro.

A grande novidade prende-se com o grupo dos três que menos conquistaram a simpatia do público. Antes estavam neste leque Ana Morina, Letícia (que entretanto foi expulsa) e Rafael e agora Ana Morina mantém-se, mas desta vez ao lado do casal Ricardo e Joana.

Vale referir que este resultado é apurado através de uma votação nas redes sociais do reality show. Concorda com o desfecho da votação?

