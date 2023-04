"Ela é a realização de um sonho, um sonho de muitas gerações antes dela, um sonho e uma luta de tantos". Estas foram algumas das palavras de Tadeu Schmidt no momento da eliminação de Sarah Aline do 'Big Brother Brasil'.

A disputar a permanência no jogo com Aline Wirley e Bruna Griphao, Sarah acabou expulsa com 58,2% dos votos e, em lágrimas, teve de se despedir de Ricardo, por quem se apaixonou dentro da 'casa mais vigiada do Brasil'.

Sarah Aline é a 15.ª eliminada do reality show e no programa já só restam seis participantes.

Ainda durante a noite de ontem aconteceu a formação de um novo 'paredão'. Amanda, Domitila e Larissa estão em risco e caso queira votar, saiba que pode fazê-lo aqui.

