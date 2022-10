Bernardo Ribeiro estava em risco de ser expulso na gala do próximo domingo do 'Big Brother' mas acabou por ser salvo muito antes do que imaginava.

Esta quinta-feira, dia 13 de outubro, numa emissão especial do 'Diário', Cristina Ferreira anunciou que, de acordo com as votações dos espetadores, Bernardo é o primeiro concorrente a ser salvo.

Cátia Basílio, Catarina Severiano, Frederica Lima e Patrícia Silva continuam em risco de abandonar a 'casa mais vigiada do país'.

