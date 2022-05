Helena Isabel Patrício esteve esta segunda-feira entre o leque de comentadores que marcaram presença no 'Extra do Big Brother - Desafio Final'. Em direto, a jurista foi convidada a dar a sua opinião sobre o jogo de Nuno Homem de Sá e deixou claro que não concorda com as ofensas que o ator tem feito aos colegas.

"A partir do momento em que entramos na esfera de alguém e a ofendemos é jogo sujo. A falta de respeito, para mim, é jogo sujo. A má educação, para mim, é jogo sujo", defendeu, explicando que não foi apenas o ator a agir de forma incorreta.

"O Nuno não esteve bem ao chamar avantesma ao Gonçalo, mas o Gonçalo também não esteve bem ao exceder-se", disse, referindo-se à acesa troca de farpas entre os dois participantes.

Concorda com a opinião de Helena? Veja aqui o vídeo com as declarações completas.

