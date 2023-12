Depois de ter sido entrevistada por Manuel Luís Goucha no programa 'Goucha', da TVI, Bibá Pitta recorreu à sua página de Instagram para tecer rasgados elogios ao apresentador.

"Batam palmas, minha gente, a este grande senhor que eu tanto gosto, respeito e tenho muita admiração. Obrigada pela ternurenta e bonita conversa que tivemos ontem os dois, olhos nos olhos, cara a cara, só os dois… eu e tu! Falamos, rimos, emocionei-me, falamos de amor, falamos da vida, falamos de nós", começou por dizer.

"Obrigada, querido Manuel Luís Goucha, como te disse no princípio e no fim, foi uma honra e um privilegio estar do teu lado. Gosto de ti porque sim, eu e todos nós, porque tu és especial, és bom e és genial", acrescentou.

"Beijinhos e um dia, quem sabe, sou eu que te vou entrevistar", destacou ainda, deixando, por fim, um "beijinho ao Rui", marido de Goucha.

