Bibá Pitta vive um momento muito feliz da sua vida, como faz questão de destacar junto dos seguidores da sua página de Instagram.

Ainda na madrugada desta quinta-feira, a figura pública recorreu de novo à rede social para revelar: "Estou muito feliz com imensas novidades para vos contar e principalmente para vos agradecer".

De seguida, falou de 2020 e alguns dos acontecimentos mais marcantes na sua vida nestes últimos 12 meses.

"O ano 2020 foi atípico, mas mesmo assim conheci pessoas fantásticas, cheias de força e coragem que adorei conhecer e trabalhar!!! A família sempre unida e com saúde e ainda nasceu mais um netinho. Passei o ano em casa da minha querida sogra (só tenho a agradecer) enquanto isso remodelei a minha e agora já cá estou , ano novo casa nova!!! Foi tudo diferente, foi um ano com muitos desafios sempre com muito cuidado... mas este post é para agradecer a todos os que me mimaram e me quiseram nas vossas vidas", destacou.

