Bibá Pitta continua a partilhar na sua página de Instagram alguns momentos em família. Ainda esta terça-feira voltou a fazer mais uma publicação na rede social, desta vez dedicada à sogra.

Ao mostrar um vídeo em que aparece junto da mãe do marido, a figura pública disse: "O que nós nos divertimos juntas... São muitos anos de boa convivência, de amizade... de alguns arrufos. Mas de muito mimo e muito amor. É tudo o que é preciso e interessa não é verdade?".

"Muitos beijinhos, querida sogra. Gosto muito de si! Vivam as sogras (espero que o meu genro não esteja a rir à gargalhada porque eu sou uma sogra do caraças). Beijinhos a todas as sogrinhas", completou.

