Bibá Pitta continua muito ativa nas redes sociais, especialmente no Instagram, onde partilha vários momentos amorosos em família, como o fez logo pela manhã desta segunda-feira.

Desta vez, a celebridade partilhou com os seguidores um carinhoso vídeo que destaca um momento amoroso entre o pai de Bibá e o neto mais velho da figura pública.

"Adoro apanhar e partilhar estes momentos de ternura máxima. O bisavô a curtir com o seu bisneto, momentos e lembranças que se vão eternizar para sempre na memória do Duarte e como são importantes, que sorte que ele tem", escreveu na legenda do vídeo que pode ver na galeria.

Leia Também: Bibá Pitta partilha carinhosa fotografia dos netos. "Abraço de irmãos"