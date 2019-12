Depois de no dia 16 de dezembro ter celebrado o aniversário da filha mais velha, Bibá Pitta voltou a recorrer à sua conta do Instagram para assinalar outra data especial. Esta quinta-feira, dia 19 de dezembro, é a filha Madalena que está de parabéns.

"22 anos minha filha adorada!!! Foste feita com tanto, tanto amor que o teu cromossoma triplicou! O ser mais humano, mais genuíno e bondoso que alguma vez conheci, a personificação do amor sem limites por quem eu daria a vida sem hesitar, a única que está sempre disponível para os outros, a nossa popstar, a diva das divas, a nossa Índia, a que todos os dias nos surpreende com a graça da sua maravilhosa existência! Tu és a minha princesa e eu enquanto viver sou a tua 'aia', sou quem cuido de ti, te proteja, te ama incondicionalmente como se estivesses sempre ligada a mim, as duas somos uma", escreveu na legenda de uma fotografia de Madalena.

Bibá terminou a publicação a recordar a mãe, Piedade Viterbo Pitta, que morreu em 2014. "Amo-te até à estrelinha mais bonita do céu que está sempre a olhar por nós (como ela gostava de ti)", rematou.

