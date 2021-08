Beyoncé é a protagonista da capa de setembro da revista Harper's Bazaar, publicação à qual fez diversas confissões sobre o relacionamento que tem com o seu corpo, que nem sempre foi o melhor.

A cantora, que completará 40 anos no próximo mês, afirmou: "No passado, gastei demasiado tempo a fazer dietas, estou a aprender a quebrar o ciclo de uma saúde pobre e negligenciada".

"A minha saúde, a forma como me sinto quando acordo, a minha paz de espírito, o número de vezes que sorrio, aquilo com que alimento a minha mente e corpo - é nessas coisas que me tenho vindo a focar", explicou.

"A saúde mental é cuidarmos de nós mesmos também. Focar a minha energia no meu corpo e atentar aos sinais subtis que me vai dando. O teu corpo diz-te tudo o que precisas de saber, mas tive de aprender a ouvir", nota ainda.

"Nem sempre me priorizei. Tive problemas com insónias por andar em digressões durante mais de metade da minha vida. Pode ser fácil perderes-te rapidamente nesta indústria. Lutei para proteger a minha sanidade e a minha privacidade", lembra.

