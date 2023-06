Bernardo Sousa e Bruna Gomes vivem uma fase feliz do seu relacionamento. O casalinho, que se conheceu no 'Big Brother Famosos', já se mudou para a sua nova casa, da qual partilharam imagens com os seguidores.

Numa conversa com Flávio Furtado, para o 'TVI Extra', o piloto contou que este foi um "processo que demorou alguns meses", mostrando-se feliz com a conquista.

"Andava atrás desta casa há dois anos e meio/três. Depois meteu-se a pandemia, fui para a Madeira, voltei, entrei no programa e depois do programa voltei para ver se a casa ainda estava à venda", explica, notando que percebeu que sim, tendo logo mostrado interesse em adquiri-la.

Na mesma conversa, Bernardo mostrou-se desanimado por não ter sido convidado para competir no Rali de Lisboa, confessando que não percebe as razões para ter ficado de fora.

Leia Também: As primeiras imagens da nova casa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa