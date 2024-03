Bernardina Brito foi vítima de roubo de identidade e recorreu à sua página de Instagram para alertar os seguidores.

O nome e imagem da ex-concorrente de reality shows da TVI estão a ser usados para venda de um alegado produto de perda de peso do qual desconhece por completo.

"Sou eu que vos estou a dizer aqui, cara a cara, que é tudo mentira. Nunca usei e nem sequer conheço a marca. Eles simplesmente estão a pegar na minha imagem e a associá-la ao produto para vos enganar e conseguirem vender", realçou Bernardina Brito numa publicação que fez na sua página de Instagram.

"Peço-vos que não comprem o produto porque não sei especificamente qual é nem qual o resultado que faz - nem sei se vos possa vir a fazer mal à saúde. Não quero, de todo, ficar associada a isso. Esse assunto com a marca irá ser tratado noutros locais. Mas peço-vos, do fundo do coração, para não adquirirem esse produto", frisou de seguida.

Bernardina destacou também que a referida marca está a usar um vídeo onde, supostamente, tem a voz da ex-concorrente de reality shows da TVI. No entanto, "é tudo mentira", pois o áudio não é seu.

"Eu realmente perdi peso, mas foi com uma cirurgia metabólica", disse, por fim.

