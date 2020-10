Benedita Pereira usou a sua conta de Instagram para recordar uma viagem que fez ao Japão quando ainda estava grávida do filho, Álvaro.

"Sempre me imaginei uma mãe nómada, sempre com o meu filho às costas, mas no panorama atual de pandemia, a verdade é que viajar só cá dentro e mesmo assim com todos os cuidados", nota, sublinhando a nova realidade.

"Mas nada me impede de sonhar com o próximo destino. Eu quero muito levá-lo a conhecer os meus amigos nos EUA, gostava de voltar à Ásia e fazer uma roadtrip pela Europa. E vocês? Com que viagens andam a sonhar?", questionou.

