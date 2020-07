Benedita Pereira vive uma fase única, depois de ter sido mãe no passado mês de fevereiro, do pequeno Álvaro, fruto da relação com Francisco Eduardo Cruz.

Desde então, a atriz tem vindo a mostrar aos fãs algumas imagens do bebé, como aconteceu esta quinta-feira.

Benedita surpreendeu de novo os seguidores da sua página de Instagram com um novo registo amoroso do menino, onde escreveu: "O meu filho chucha no dedo. E eu tenho uma coleção de chupetas em casa".

Um momento carinhoso que pode ver na galeria.

