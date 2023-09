Benedita Pereira já regressou ao trabalho, mas usou a sua conta no Instagram esta terça-feira, dia 26 de setembro, para partilhar duas fotografias onde aparece muito feliz dentro de água e outra captada hoje.

"1 - eu de férias a sair de um mergulho

2 - eu de férias feliz e 'plena'

3 - eu hoje morta depois de dois ensaios corridos de dois espetáculos", escreveu a atriz, enumerando cada uma das fotografias que partilhou, sendo que a terceira contrasta bastante com as duas primeiras, por ser a cores (enquanto as outras são a preto e branco) e por aparecer encostada em casa.

Na mesma publicação, Benedita revelou ainda quais as peças a que se referia.

"Bernardo Santareno x 2 (A Promessa e O Pecado de João Agonia) estreia dia 19 de Outubro no Teatro Nacional São João", acrescentou.

