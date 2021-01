Benedita Pereira foi uma das caras conhecidas que aderiu ao movimento #vermelhoembelém, que ganhou força nas redes sociais esta sexta-feira depois do deputado André Ventura dirigir uma provocação a Maria Matias. A atriz não ficou indiferente e foi com humor que se juntou à onda de apoio à candidata do Bloco de Esquerda.

A propósito da causa, acabou por recuperar uma fotografia do momento em que foi mãe. "E eu que pari de batom vermelho?", escreveu na legenda na imagem que remonta ao parto, em fevereiro do ano passado.

E deixou ainda um apelo: "Por favor, não deixem de votar nestas eleições. Vão protegidos, de máscara, de batom por baixo da máscara se quiserem, mas vão. É a nossa democracia que está em jogo".

Leia Também: Bruno Nogueira adere ao #vermelhoembelém e Instagram bloqueia o vídeo