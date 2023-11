Depois de Rita Ferro Rodrigues ter assinalado o aniversário do filho mais novo, o pai do jovem Eduardo, Rúben Vieira (mais conhecido como 'Ben') também não deixou passar em branco a data especial.

"É oficial… passei a ser pai de um adolescente. 13 anos… como tudo passa tão rápido. O meu Duda, meu traquina incontrolável que tem um coração do tamanho do mundo e um sentido de humor como há poucos. Eles crescem e nós somos felizes em vê-los crescer. Parabéns Zé Gato do pai (Duda)", escreveu numa publicação que fez na sua página de Instagram.

De recordar que o pequeno Eduardo é o único filho em comum de Rita Ferro Rodrigues e Rúben Vieira. A apresentadora é ainda mãe de Leonor, que nasceu de uma relação anterior. Por sua vez, 'Ben' da TVI é também pai de mais um rapaz, fruto de uma relação anterior.

