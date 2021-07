Rúben Vieira, mais conhecido por Ben, surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com uma fotografia da mulher, Rita Ferro Rodrigues.

O assistente de produção 'apanhou' a companheira desprevenida, deitada na cama com o patudo, e não resistiu em mostrar a imagem.

"Uma pessoa chega para se ir deitar e é com isto que se depara… Note-se que a minha amada mulher Rita Ferro Rodrigues tinha-me dito que ia começar a fazer as malas", escreveu na legenda do registo que rapidamente chamou a atenção de muitos seguidores.

"Deu-nos o sono", comentou Rita Ferro Rodrigues. Veja abaixo a referida imagem e todas as reações à mesma:

