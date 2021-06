Depois de umas mini férias na companhia de Jennifer Lopez, Ben Affleck regressou a Los Angeles e correu para os braços dos filhos.

Este domingo, foi visto a passear com Seraphina, de 12 anos, e Samuel, de nove, ambos fruto do seu casamento passado com Jennifer Garner. O ator levou as crianças a almoçar ao Brentwood Country Mart, na Califórnia, tendo apenas ficado a faltar Violet, de 15 anos.

Ben Affleck tem estado no centro das atenções pela reaproximação de Jennifer Lopez, com quem namorou entre 2002 e 2004, antes do casamento com a mãe dos seus filhos. O ex-casal tem desfrutado de momentos as sós, sendo cada vez mais habituais as viagens a dois.

A cumplicidade entre ambos deu nas vistas depois de J.Lo ter confirmado o fim do noivado com Alex Rodríguez.

