Jennifer Lopez e Ben Affleck mostraram-se muito unidos esta quarta-feira, apesar dos rumores por causa da recente entrevista polémica do ator.

O casal foi visto a caminhar de mãos dadas, sem mostrar nenhum desconforto ou aparecente crise na relação causada pela conversa de Affleck com Howard Stern.

Recorde-se que durante a entrevista o ator disse que teria continuado a beber se mantivesse o casamento com Jennifer Garner.

Após as declarações, uma fonte disse que a atual companheira do artista, Jennifer Lopez, estava "chateada" por estar a ser "puxada" para o assunto por causa de namorar com Affleck. No entanto, outra fonte disse que "não era verdade" e, de facto, estas recentes imagens mostram que, aparentemente, Ben e Lopez estão bem.

