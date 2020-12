Ben Affleck e Ana de Armas deram mais um passo na relação. De acordo com os recentes relatos da imprensa internacional, o casal vai agora viver na casa do ator.

A atriz de 'Knives Out' mudou-se para a casa de Affleck, em Los Angeles, depois de ter colocado à venda o seu apartamento em Venice, Califórnia, segundo a People.

“A relação deles continua forte”, disse um amigo à publicação.

No final de setembro, o The Sun destacou que o ator se tinha mudado para a grande casa de 20 milhões de dólares - que comprou em 2018. Negócio feito depois de se ter separado de Jennifer Garner. Já na altura em que o jornal avançou com essa informação, referiu ainda que os planos de Ben era morar com Armas.

A propriedade conta com sete quartos, nove casas de banho, uma piscina e um ginásio privado.

