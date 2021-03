Marisa Liz viveu esta terça-feira, 16 de março, um dia especial. Completaram-se 13 anos desde que foi mãe de Beatriz e a data foi assinalada nas redes sociais com a publicação de uma rara foto da adolescente, que deu nas vistas pela sua beleza.

"Parabéns pelos teus 13 anos meu moranguinho!!! Sê feliz em todos os bocadinhos, mesmo nos mais difíceis... sê feliz! Não seria justo de outra forma. O mundo precisa do teu sorriso. Tenho tanto orgulho em ser tua mãe que não cabe no peito... és a melhor filha do mundo, és a minha flor azul. Parabéns e obrigada por 13 anos de amor", escreveu a vocalista dos Amor Electro.

Vale referir que Beatriz, assim como o irmão, Tiago, de seis anos, nasceram fruto do casamento de Marisa Liz com Tiago Pais Dias. O ex-casal anunciou o divórcio no início de 2020, depois de quase duas décadas juntos.

