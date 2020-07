A comentadora do 'Big Brother' contou com uma ajuda especial na escolha do visual para mais uma emissão do 'Extra do Big Brother'.

Liliana Aguiar decidiu pedir ajuda ao filho e ao enteado para juntos escolherem o melhor look para mais uma emissão do 'Extra do Big Brother', da TVI, esta terça-feira, 30 de junho. Um momento que a celebridade fez questão de partilhar com os seguidores, através das stories da sua página de Instagram, onde mostrou ainda o resultado final. Como pode ver nas imagens da galeria, Liliana acabou por marcar presença no programa com uma camisola cheia de brilho e uma saia em tule. ["Bebés" de Liliana Aguiar ajudam a escolher look. Eis o resultado]© Instagram_lilianaaguiarsemsalto Veja ainda o vídeo da galeria. Leia Também: "Não passam de uns infelizes que vão para as redes sociais insultar"