Foram muitas as notícias que alegaram que André Mateus e Ana Pereira, do 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?', estavam à espera do primeiro filho em comum. Uma questão que foi respondida por ambos quando marcaram presença no 'Júlia', da SIC.

Questionados por Júlia Pinheiro sobre se estaria um bebé a caminho, Ana disse: "Não. É só chicha. Não vem. Para já não".

"Não é para demorar muito porque gostava de ser mãe cedo, mas para já ainda não está nos nossos planos. Quer dizer, no meus", acrescentou.

Por sua vez, André confessou que "quer muito ser pai". Veja este momento aqui.

