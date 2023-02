"O pior já passou, agora é bola para a frente". Foi desta forma que Bárbara Parada começou a conversa com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos na manhã desta quarta-feira, dia 22 de fevereiro, no 'Dois às 10'.

A jovem nortenha assumiu recentemente o fim da relação com Miguel Vicente, que conheceu no 'Big Brother', e depois de ter dito nas redes sociais que não voltaria a falar sobre o tema, quebrou a 'promessa' para contar a sua versão dos acontecimentos.

Bárbara começou por explicar que ao contrário do que foi veiculado por alguns meios de comunicação social, a relação não foi terminada por ela e que a separação nada teve a ver com a entrevista dada por Miguel à revista Cristina.

"É mentira, foi ele que acabou comigo, já o tinha tentado fazer duas vezes", relatou, acrescentando que Miguel lhe disse que "já não sentia o mesmo". "Comecei a ter um ataque de choro", confessou.

"Ele já me queria despachar há muito tempo. Foi um jogador exímio, jogou com tudo e todos", disse ainda Bárbara, referindo ainda assim que não acredita que Miguel tenha simulado um sentimento apenas para chegar mais longe no 'Big Brother'.

Na gala dos 30 anos da TVI, onde ambos estiveram presentes, Miguel esteve durante muito tempo ao lado de Alexandra Ferreira, ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', com os dois a trocarem algum carinho. Sobre isto, Bárbara diz: "Só penso que se fosse ao contrário, se chegasse lá com um homem e me sentasse à frente dele a fazer um vídeo com um homem a dar-me um beijo na cara, o que me iria acontecer?".

Bárbara confessou ainda sentir-se "magoada" e "desiludida" com o comportamento de Miguel, que se tem mostrado despreocupado em relação aos seus sentimentos.

