Bárbara Norton de Matos foi hoje, 15 de janeiro, entrevistada por Júlia Pinheiro no seu programa das tardes, na SIC. Mãe de Luz, de 17 anos, e Flor, de sete, a atriz falou sobre a maternidade, confessando que numa determinada fase da sua vida teve dificuldade em aceitar que tinha filhas de pais diferentes.

Na visão da artista é muito importante manter um bom relacionamento com os antigos companheiros.

"Tentar sempre ter presente isso, ultrapassar a nossa mágoa de coisas más que nos aconteceram e colocar os nossos filhos em primeiro lugar", sublinha.

No caso do pai da filha mais nova, Ricardo Areias, esta garante ser o "seu melhor amigo". "

Na mesma conversa sublinhou: "Tive pena de ter feito um percurso como gostaria de ter feito. Um amor para a vida toda, ter ficado com uma pessoa, ter filhos do mesmo pai, que foi uma coisa que fez muita confusão para mim - mas pronto, foi assim que aconteceu. Já me deixei de julgar. Castiguei-me um bocadinho".

A artista fez as pazes consigo mesma graças à "terapia".

