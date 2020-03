Depois de Maria João Abreu e João Baião, chega o programa com Dolores Aveiro. A mãe de Cristiano Ronaldo foi um dos rostos conhecidos que estiveram à conversa com Bárbara Guimarães no '24 Horas de Vida', da SIC, emissão que vai ser transmitida já este domingo, dia 22 de março.

Recorde-se que este formato tem como objetivo ajudar as celebridades a escolher o que fariam nas suas últimas 24 horas de vida.

Na página que tem no Instagram, Bárbara partilhou o vídeo que promove o programa com Dolores. Veja na publicação abaixo:

De referir que o programa com Dolores foi gravado antes da mãe de CR7 ir de emergência para o hospital no início do mês de março, após sofrer um AVC.

