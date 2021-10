Bárbara Branco completou mais um ano de vida e festejou a data com algumas das pessoas que lhe são mais próximas.

Uma comemoração que não dispensou o teste à Covid-19, como a atriz fez questão de mostrar num conjunto de imagens que publicou na sua página de Instagram.

"22 aniversários e ainda não aprendi a estar confortável enquanto me cantam os parabéns. Para quem não lida bem com o dia de aniversário, até que nem correu mal", começou por escrever, agradecendo depois todas as mensagens que recebeu neste dia especial.

"Estou a dar o meu melhor para responder a tudo. Obrigada aos amigos e família que estiveram comigo e me cantaram os parabéns com afinação e empenho", disse ainda.

"E obrigada ao Sushi at Home por roubar sempre toda a atenção. A pessoa a tentar tirar uma boa fotografia e os lambões todos a salivar atrás da câmara. Para o ano que vem a ementa é peixe cozido, quero ver quem aparece", rematou.

