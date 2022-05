Bárbara Branco e José Condessa tiveram este domingo, dia 15 de maio, motivos para celebrar. O casal completou quatro anos de namoro e assinalou a data com amorosas (e divertidas) declarações de amor.

"Estamos há quatro anos a procurar um meio-termo", brincou a atriz ao partilhar na rede social Instagram uma fotografia, disponível na galeria, na qual surge com um semblante muito sério enquanto o namorado sorri.

Condessa, por seu turno, lembrou as maluqueiras que animam diariamente a vida do casal: "São quatro anos de maluqueiras num mundo que criamos e sonhamos juntos todos os dias. Que seja uma vida assim. Com amor e partilha. Parabéns a nós, Alor".

Espreite na galeria as imagens usadas pelos dois atores para assinalar os quatro anos de vida e muitas outras capazes de provar a cumplicidade que os une.

