Bárbara Bandeira lançou esta segunda-feira um teaser do videoclipe do seu novo tema, 'Ou Não', e surpreendeu os fãs com o look arrojado com o qual surge nas imagens.

A jovem artistas, atualmente com 20 anos, aparece de calças abertas, com as cuequinhas à mostra e top curto, destacando assim as suas curvas.

O tema 'Ou Não' e o vídeo oficial são lançados oficialmente nas plataformas digitais a 23 de junho, quinta-feira, às 18h00.

