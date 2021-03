Bárbara Bandeira ficou lavada em lágrimas ao ver e ao ouvir a nova música do irmão no videoclipe oficial do tema, lançado esta sexta-feira.

'Digo Não' é o primeiro single do filho mais velho de Rui Bandeira.

Nas suas redes sociais, Bárbara filmou o momento em que viu o vídeo do irmão. A rebentar de orgulho, a jovem artista não conseguiu conter as lágrimas.

Veja o vídeo.

